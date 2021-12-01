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Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Rıfat Vural - Haberler | Güncel

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da ulaşıma Kar ve tipi engeli

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağış ilçede ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Çıldır'ın çevre ilçe ve illerle olan karayolu ağında ulaşım güçlükle yapılırken sürücüler kar ve tipi karşısında zor anlar yaşıyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü ifade eden sürücüler bölgedeki kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü belirttiler.

Öte yandan Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler bir taraftar biriken karları temizlerken diğer taraftan buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyorlar.

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

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