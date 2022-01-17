Ardahan'da tonlarca kar kamyonlarla taşındı - Haberler
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Ardahan'da tonlarca kar kamyonlarla taşındı

Ardahan'da tonlarca kar kamyonlarla taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağan kar zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte yaklaşık bir haftadır alarmda olan ekipler, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuzlama ve kar küreme araçları ile açtı. Ardahan Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda biriken kar kütlelerini, kamyonlarla şehir merkezinin dışına taşıdı. - ARDAHAN

Ardahan'da tonlarca kar kamyonlarla taşındı

Ardahan'da tonlarca kar kamyonlarla taşındı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ardahan Belediyesi, Ardahan, Yağan, kar, 3. Sayfa, Haber

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