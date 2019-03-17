Ardahan'da Tipi Ulaşımı Aksattı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı.
Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, akşam etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle merkeze bağlı Çetinsu köyünde 3, Yokuşdibi'nde 2, Sarıyamaç'ta 2 olmak üzere toplam 7 araç ve içindekilerin yolda kaldığı belirtildi.
Ekiplerin yürüttüğü karla mücadele çalışmasının ardından araçlar ve içindekilerin kurtarıldığı bildirildi.
Ardahan-Kars ve Ardahan-Göle kara yollarında da yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Akşam ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise tipi etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, kar yağışının gün boyunca etkili olduğu Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.
Kaynak: AA