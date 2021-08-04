Ardahan'da mangal, semaver, ateş yakılması ile havai fişek ve dilek balonu uçurmak yasaklandı
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Ardahan'da mangal, semaver, ateş yakılması ile havai fişek ve dilek balonu uçurmak yasaklandı

Ardahan'da mangal, semaver, ateş yakılması ile havai fişek ve dilek balonu uçurmak yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan Valiliği, 9 adet mesire yeri ve 1 adet tabiat parkı dışındaki ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılması ve düğün sezonu ile kullanımı artan havai fişek, maytap ve dilek balonlarına yasaklama getirdi.

Ardahan Valiliği, 9 adet mesire yeri ve 1 adet tabiat parkı dışındaki ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılması ve düğün sezonu ile kullanımı artan havai fişek, maytap ve dilek balonlarına yasaklama getirdi.

Ülke genelinde devam eden orman yangınları sonrası valilikler birçok tedbir ve önlem almaya başladı. Bu kapsamda Ardahan'da 04 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında 9 adet mesire yeri ve 1 adet tabiat parkı dışındaki ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklandı.

Ayrıca, "Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi" kararı alındı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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