KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası
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KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

04.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:14

Yol-İş Sendikası Ardahan Temsilcisi Mehmet Özdemir, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalıştırılan 57 işçinin, iş sözleşmesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Yol-İş Sendikası Ardahan Temsilcisi Mehmet Özdemir, Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi'nde (KÖYDES) çalıştırılan 57 işçinin, iş sözleşmesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

İşçilerle İl Özel İdaresi önünde toplanan Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşçi statüsünü taşımadığı" gerekçesiyle bugün 57 işçinin KÖYDES'te iş sözleşmesinin feshedilmesini üzülerek duyduklarını belirten Özdemir, böyle bir süreçte alınan kararın doğru olmadığını savundu.

Sürecin hukuki boyutunu takip edeceklerini ifade eden Özdemir, "Sendikamızın merkezi ilgililerle görüşmeleri sürdürüyor. Böyle bir süreçte işten çıkarılmalarını doğru bulmuyoruz. Bunun hukuki mücadelesini sürdüreceğiz. Bu gün bunun için toplandık. Şu an işten çıkarılan işçilerin hiçbiri bunu hak etmiyor. Hepsi teknik ve çalışan kişilerdir." dedi.

Basın açıklaması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması istenen işçiler daha sonra dağıldı.

KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası
KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası
KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası
KÖYDES'te çalışan 57 işçinin işten çıkarıldığı iddiası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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