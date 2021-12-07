ARDAHAN'DA KIŞ HEM ZORLUK, HEM GÖRSEL GÜZELLİK GETİRDİ - Haberler
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ARDAHAN'DA KIŞ HEM ZORLUK, HEM GÖRSEL GÜZELLİK GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞIR kış koşullarının sürdüğü Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü.

ARDAHAN (DHA) - AĞIR kış koşullarının sürdüğü Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü. Ardahan Belediyesi'ne bağlı Kar temizleme ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleriyle kürenen kar başka yere taşınıyor.

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük sıcaklık gece -15.8 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, Örümcek ağlarının da kırağı tutması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentte etkili olan soğuk ve sisli hava drone ile görüntülendi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sis drone kamerasına yansıdı. Büyük bir kısmı sis altında kalan şehrin tarihi mekanları Ardahan Kalesi, Kura Köprüsü ve soğuk hava nedeniyle donan Kura Nehri'ni görüntülendi.

ARDAHAN'DA KIŞ HEM ZORLUK, HEM GÖRSEL GÜZELLİK GETİRDİ

ARDAHAN'DA KIŞ HEM ZORLUK, HEM GÖRSEL GÜZELLİK GETİRDİ

ARDAHAN'DA KIŞ HEM ZORLUK, HEM GÖRSEL GÜZELLİK GETİRDİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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