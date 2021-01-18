Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu
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Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

18.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:31
Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

ARDAHAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Tipi nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçiti'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlandı. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu
Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu
Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu
Ardahan'da kar ve tipi etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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