Son dakika haberleri | Ardahan'da jandarmadan broşürlü 'leylek yuvaları' uyarısı

Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarmadan broşürlü 'leylek yuvaları' uyarısıARDAHAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen leyleklerin yuvalarının korunması için vatandaşları uyardı.

Ardahan'da jandarmadan broşürlü 'leylek yuvaları' uyarısı

ARDAHAN'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen leyleklerin yuvalarının korunması için vatandaşları uyardı. Köylerde broşür dağıtan jandarma ekipleri, göçmen kuşlarla ilgili bilgiler verdi.

Ardahan'da hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte leylekler yaz aylarını geçirmek için bölgeye gelmeye başladı. Özellikle Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde Ekim ayına kadar kalacak olan leyleklerin yuvalarının korunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, vatandaşları uyardı. Üzerinde 'Leylekler yuvalarını kurmaya başladı. Baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını koruyalım' yazılı broşürler dağıtan jandarma ekipleri vatandaşları da göçmen kuşlar ve leylekler konusunda bilgilendirdi.

Konuyla ilgili olarak Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Her yıl Mart ayı itibariyle baharın müjdecisi olarak sıcak bölgelerden göç ederek Ardahan ili bölgesine gelen leylekler Göle ilçesindeki Yiğitkonağı, Çayırbaşı, Yanatlı, Tellioğlu ve Karlıyazı köylerinde yuva yaparak Eylül - Ekim aylarına kadar bölgemizde kalmakta ve yavrularını büyüterek havaların soğuması ile birlikte tekrar sıcak bölgelere göç etmektedir. Bölgemize misafir olarak gelen leyleklerin yaşamlarını doğal olarak sürdürerek, üreme ve konaklaması için daha önceden yaptıkları yuvalarının bozulmadan korunarak çevre ve doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak amacıyla Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerimizce "Leylekler Yuvalarını Kurmaya Başladı" başlıklı broşür hazırlanarak bölge halkına dağıtılmış ve halkımız Leyleklerin korunması konusunda bilgilendirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı