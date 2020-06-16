Ardahan'da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi
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Ardahan'da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı çerçevesinde İlimizde ve bölgemize ait Kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hayata geçirilen Damızlık Kaz Yetiştirme Çiftliğinin Projesine başlandığını ifade etti.

Ardahan'da Damızlık Kaz Çiftliği Projesi
16.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:50

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaz Yetiştiriciliği Eylem Planı çerçevesinde İlimizde ve bölgemize ait Kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için hayata geçirilen Damızlık Kaz Yetiştirme Çiftliğinin Projesine başlandığını ifade etti.

Valilik Toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Vali Masatlı, konuşmasında; "İlimizin temel ekonomik değerlerinden biri olan Kazcılığın geliştirilmesi ve sektörel hale gelmesi noktasında Damızlık Kaz Çiftliği Projesini hayata geçiriyoruz. İlk önce Büyük ovada 55 dekar alanı belirleyip Tarım ve Orman Bakanlığından izin aldık ve akabinde Serhat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle; bin 500 metrekare kapalı alan, 2 bin metrekare gezinti alan olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekare alanda yapımı başlayacak olan Kaz Çiftliğinde vatandaşlarımız için yerli damızlık kaz civcivi üreteceğiz. 1.4 milyon TL'si Dönem Başkanı olduğum Serhat Kalkınma Ajansından desteklenecek olan Kaz Çiftliği Projemiz, yaklaşık 2.3 milyon TL ile yapılacak. Çiftliğimizde 9 bin kapasiteli kuluçka makinesi ile sezonda yaklaşık 6 bin kaz civcivi üretilecek. Bu kaz civcivlerinin yem ve su ihtiyacı mekanik yolla yapılacak. Çiftlikte 1 veteriner odası, 1 teknik müdür odası, 1 bakıcı odası, 1 yumurta tasnif odası, 1 yumurta seçim odası, 1 ekipman deposu, 1 aşılama ve cinsiyet ayırma odası, depo ve teshin merkezi yer alacak, yapılacak olan bu projenin ilimize kazandırılmasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve destek olan herkese teşekkür ediyorum " dedi.

Vali Masatlı, ayrıca Ardahan Kazı Gen Merkezinin de kurulup müracaatının yapıldığını ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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