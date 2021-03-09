Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
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Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği

09.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:05
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ardahan Belediyesi, Ardahan Barosu ve Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi kadın çalışanlara karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ardahan Belediyesi, Ardahan Barosu ve Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi kadın çalışanlara karanfil dağıttı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve beraberindekiler hastane, adliye ve belediye kadın personellerine karanfil vererek "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" gününü kutladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programına Belediye Başkanı Faruk Demir ve eşi Zuhal Demir, Ardahan Baro Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız ve Av. Baran Çoban ile Belediye Meclis Üyemiz Menekşe Pekmez katıldı.

Hastane personeline dağıtılan karanfillerin ardından, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman ve adliye personeline ve son olarak belediye kadın personeline dağıtıldı.

Başkan Demir, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü "nü kutluyor, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığının ve kadın cinayetlerinin tüm dünyada ve ülkemizde son bulmasını temenni ediyor, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha da artırılması gereğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. - ARDAHAN

Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
Ardahan'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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