Ardahan'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Ardahan'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkında düzenlenen gerçekleştirilen törende, Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, avukatların hukuk devleti olmanın temel ayaklarından birisi olduğunu söyleyerek, "Mesleğimizin hak ettiği onurlu mertebeye ulaşacağı günler için mücadelemiz hiç bitmeyecek, mazlumun ve mağdurun yanında duruşumuz her ne sebeple olursa olsun engellenemeyecektir." dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı