Ardahan'da 150 sıvat ile 100 süt sağım makinesi dağıtıldı
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Ardahan'da 150 sıvat ile 100 süt sağım makinesi dağıtıldı

Ardahan'da 150 sıvat ile 100 süt sağım makinesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Valiliği, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen iki proje kapsamında kura ile belirlenen 150 köy muhtarlığına ve 100 kadın çiftçiye yüzde 80 hibeli süt sağım makinesi ile sıvat dağıtımı yapıldı.

Ardahan Valiliği, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen iki proje kapsamında kura ile belirlenen 150 köy muhtarlığına ve 100 kadın çiftçiye yüzde 80 hibeli süt sağım makinesi ile sıvat dağıtımı yapıldı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Elle Süt Sağım Faaliyetlerine Sosyolojik Bir Dokunuş" ve "Ardahan İli Mera Alt Yapısının Geliştirilmesi" projeleri ile kentte getirilen beton sıvat ve süt sağım makinelerinin üretime ve hayvancılığa önemli katkı sunacağını söyledi.

Ardahan'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projelerin hayata geçişinin süreceğini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Ardahan, 437 bin büyükbaş ve 125 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla ülkemizin ve bölgemizin hayvancılık üssü konumundadır. Dolayısıyla devletimizin bu tür desteklerini çok önemsiyoruz. Devletimizin hayvancılığı kalkındırmaya yönelik çalışmaları her alanda devam etmektedir. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve gerekse kalkınma ajanslarının bu konuda ciddi yatırım, teşvik ve desteklemeleri mevcut. Bugün de bunlardan birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıvat ve süt sağım makineleri üreticimiz ve köylümüze hayırlı olsun."

Programa, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekil Turgay Şişman, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdür Sinan Aydın, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, köy muhtarları ve kuradan isimleri çıkan çiftçi kadınlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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