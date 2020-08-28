ARDAHAN AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ARDAHAN AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu

AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut olduGÖREVİ başında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors'un (48) ailesi böbrek, karaciğer ve korneasını bağışladı.

28.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:40

AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu

GÖREVİ başında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors'un (48) ailesi böbrek, karaciğer ve korneasını bağışladı. Başarılı bir operasyonla alınan organlar, 4 hastaya nakledildi.

Ardahan'da yaklaşık 18 yıldan AFAD Müdürlüğü yahan Fırat Ors, 24 Ağustos günü makam odasında fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ors, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ors'un doktorların müdahalesine rağmen 27 Ağustos günü beyin ölümü gerçekleşti. Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ors'ın ailesiyle görüşerek organ nakli için destek istedi. Ailenin kabul etmesi üzerine Ors'un iki böbreği, karaciğeri ve korneası başarılı geçen bir operasyonla alındı. Görev yaptığı sürece başta afetler olmak üzere onlarca olayda yüzlerce hayat kurtaran AFAD Müdürü Ors'tan alınan organlar Erzurum'daki 4 hastaya nakledildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors için Ardahan'da valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Öner, AFAD Başkanlığı Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, protokol üyeleri, kurum müdürleri, AFAD personeli ve aile fertleri katıldı.

Ors'un özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Öner, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fırat Ors'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Fırat Müdürümüz, AFAD Müdürü olmasının yanında; verilen her vazifeyi layıkıyla yerine getiren, hiçbir görevden asla geri durmayan, insanlığıyla, kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı bir yöneticiydi. Çalışma arkadaşlarının ve çevresinin çok sevdiği bir insandı. Ani gelişen talihsiz bir hastalık sonucu kıymetli müdürümüz, ne yazık ki hayata tutunamayarak, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı, yardımsever insan ve 3 kız babasıydı. Geride, asla unutulmayacak izler bıraktı. Fırat ORS müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli ailesinin ve çalışma arkadaşlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."

Törenin ardından Ors'un cenazesi, defin edilmek üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gönderildi.

ARDAHAN AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Spor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi 3. Sayfa
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Onur Saylak Defne Samyeli Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Türk Bursa Adana Çocuk
Şu an buradasınız: ARDAHAN AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 19:40:05. #1.14#
title