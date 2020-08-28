ARDAHAN AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut olduGÖREVİ başında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors'un (48) ailesi böbrek, karaciğer ve korneasını bağışladı.

AFAD Müdürü Ors'un organları 4 hastaya umut oldu

GÖREVİ başında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors'un (48) ailesi böbrek, karaciğer ve korneasını bağışladı. Başarılı bir operasyonla alınan organlar, 4 hastaya nakledildi.

Ardahan'da yaklaşık 18 yıldan AFAD Müdürlüğü yahan Fırat Ors, 24 Ağustos günü makam odasında fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ors, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ors'un doktorların müdahalesine rağmen 27 Ağustos günü beyin ölümü gerçekleşti. Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Ors'ın ailesiyle görüşerek organ nakli için destek istedi. Ailenin kabul etmesi üzerine Ors'un iki böbreği, karaciğeri ve korneası başarılı geçen bir operasyonla alındı. Görev yaptığı sürece başta afetler olmak üzere onlarca olayda yüzlerce hayat kurtaran AFAD Müdürü Ors'tan alınan organlar Erzurum'daki 4 hastaya nakledildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ardahan AFAD Müdürü Fırat Ors için Ardahan'da valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Hüseyin Öner, AFAD Başkanlığı Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, protokol üyeleri, kurum müdürleri, AFAD personeli ve aile fertleri katıldı.

Ors'un özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Vali Öner, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fırat Ors'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Fırat Müdürümüz, AFAD Müdürü olmasının yanında; verilen her vazifeyi layıkıyla yerine getiren, hiçbir görevden asla geri durmayan, insanlığıyla, kişiliğiyle örnek bir kamu görevlisiydi. Çok başarılı bir yöneticiydi. Çalışma arkadaşlarının ve çevresinin çok sevdiği bir insandı. Ani gelişen talihsiz bir hastalık sonucu kıymetli müdürümüz, ne yazık ki hayata tutunamayarak, genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kendisi iyi bir hayat kurtarıcı, yardımsever insan ve 3 kız babasıydı. Geride, asla unutulmayacak izler bıraktı. Fırat ORS müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Çok kıymetli ailesinin ve çalışma arkadaşlarının başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."

Törenin ardından Ors'un cenazesi, defin edilmek üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA