Arda Turan: "Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime... Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirterek, "Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak." dedi.

"Duygular çok derin." diyen 33 yaşındaki futbolcu, "Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarları da çok özlediğini kaydeden Arda, "Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süre dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına vermişlerdi. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum." diye konuştu.

Galatasaray forması altında her zaman çok iyi mücadele ettiğini anlatan Arda, "Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA