Arda Turan SMA hastası Ali Eymen için formasını satışa çıkarttı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 2.5 yaşındaki SMA hastası Ali Eymen için seferber oldu

Arda Turan, avukat Gülnur Tutumoğlu ile birlikte Instagram hesabından canlı yayın yaparak SMA hastası Ali Eymen adına açılan bağış kampanyasına destek oldu.& ;

FORMASINI 15 BİN EURO'YA SATIŞA ÇIKARDI

Arda Turan, yaptığı canlı yayında imzalı Galatasaray formasını açık arttırma ile 15 bin Euro'ya satışa çıkarttı.

Turan, yayında Ali Eymen'in annesi Yeter Hanım ile konuştu. Başarılı futbolcu, Ali Eymen bebeğin tedavisi için yardıma hazır olduğunu söyleyerek yayında, "Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.





ARKADAŞLARI DA YARDIMDA BULUNDU

Arda Turan ve arkadaşlarının Ali Eymen bebeğin tedavisi için ciddi bir bağış topladığı öğrenildi.





Kaynak: Snob Magazin