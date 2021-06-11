Arda Turan maçta yok mu, neden yok? Türkiye maçında Arda neden oynamıyor? Çağrıldı mı? Kadroda yok mu?
Euro 2020 maçları bugün başlıyor. Türkiye Euro 2020 kadrosunda kimler olacak merak edildi. Bugünkü maçta yer almayan isimlerden birisi Arda Turan oldu. Peki, Arda Turan neden turnuvada yok? Arda Turan kadroya çağrılmadı mı? Arda Turan kadroda yer almıyor mu? Arda Turan neden maçta yok? Tüm detaylar yazımızda...
Euro 2020 turnuvası bugün İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor. Maçlar başlamadan önce kadroda bulunmayan oyuncular hakkında araştırma yapıldı. Peki, Arda Turan kadroda var mı? Arda Turan maçta yer alacak mı? Arda Turan maçta neden oynamıyor? Arda Turan Euro 2020 turnuvasında neden yok?
ARDA TURAN EURO 2020 NEDEN OYNAMIYOR? NEDEN YOK?
Arda Turan, Euro 2020 A Milli Takım kadrosunda yer almadığı için bu turnuvada oynamayacak. 26 kişilik kadroya Arda Turan çağrılmadı. Bundan dolayı Arda Turan kadroda bulunmadığı için maçta yer almıyor.
EURO 2020 TURNUVASI İÇİN KADROYA KİMLER ÇAĞRILDI?
Euro 2020 turnuvası için A Milli Takım kadromuza genellikle genç oyuncular çağrılmıştır. Kadrodaki futbolculara baktığımızda hemen hemen hepsinin en fazla 1994-1995 doğumlu oldukları görülmektedir. Kadrodaki en tecrübeli ve büyük isim 1985 doğumlu Burak Yılmaz oldu. Kadrodaki en genç oyuncu ise 21.05.2001 doğumlu Rıdvan Yılmaz oldu.
Şimdi sizler için Türkiye'nin Euro 2020 turnuva kadrosunu paylaşalım.
TÜRKİYE EURO 2020 KADROSU
KALECİLER:
Altay Bayındır
Fehmi Mert Günok
Uğurcan Çakır
DEFANS:
Mehmet Zeki Çelik
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Muhammed Kabak
Cengiz Umut Meraş
ORTA SAHA:
Yusuf Yazıcı
Dorukhan Toköz
İrfan Can Kahveci
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Ozan Tufan
Taylan Antalyalı
Hakan Çalhanoğlu
FORVET:
Burak Yılmaz
Cengiz Ünder
Abdülkadir Ömür
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Halil İbrahim Dervişoğlu
Kenan Karaman