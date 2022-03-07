Arda Kural sokakta yaşadığı günleri anlattı: Her şey annemin şikayetinden sonra oldu

Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerdeki başarısıyla bir döneme damga vuran Arda Kural, Haberler.com'un stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bir dönem sokakta kalan Arda Kural, o günlerde neler yaşadıklarını anlattı.

"ANNEM BANA DERS VERMEK İÇİN POLİSE ŞİKAYET ETTİ"

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken psikonoz tanısı konulan ve bir süre akıl hastanesinde tedavi gören Arda Kural, sokakta yaşamak zorunda kaldı. Sokakta kaldığı günlerden bahseden Arda Kural, "Bir gün anneme gittim ve o psikolojideyken bana olan davranışlarını yanlış anladım. Sonra o zamanki bir hisle anneme 'seni öldüreceğim' dedim. O da bana bir ders vermek için polisi çağırdı. Polisler eve gelip beni oradan uzaklaştırdı. Son 3 gün falan dışarıda kaldım" dedi.

"SOKAKTA YAŞARKEN DONARAK ÖLECEKTİM"

İsteyerek sokakta kalmadığını belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti: "Benimki gerçekten öfke bozukluğuydu, psikolojim çok bozuktu. Annem beni düzeltmek için uğraştığı için bana o şekilde davranmış. Bunu çok sonra anladım. Hatta sokakta kaldığım zaman soğuktan donarak ölecektim. Sonra annem beni eve aldı. Kimse isteyerek sokakta kalmaz zaten."