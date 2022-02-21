Arda Kural eski günlerine dönüş sinyali verdi, iltifatlar havada uçuşuyor
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Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Arda Kural'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Eski parlak günlerine geri dönüş sinyali veren Kural'la ilgili sosyal medyada "Arda Kural piyasaya dönmüş. Kendini yakışıklı sananları pistten alalım" şeklinde yorumlar yapıldı.
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.
ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR
Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
2 AYDA 14 KİLO VERDİ
Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.