Arda Kural çocukluk yıllarını anlattı: Annem, başka bir erkeği babamdan üstün gördü - Haberler

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Arda Kural çocukluk yıllarını anlattı: Annem, başka bir erkeği babamdan üstün gördü

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerdeki başarısıyla bir döneme damga vuran Arda Kural, Haberler.com'un stüdyosunda çocukluk yıllarından kariyerine kadar hakkında bilinmeyenleri anlattı. Anne ve babasının ayrılığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Annem, başka bir erkeği babamdan üstün gördü" dedi.

Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı ekranlardan uzak kalan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Kural, anne ile babasının ayrılık kararından, oyunculuğa başlama serüveninden günümüze kadar yaşadıklarından bahsetti.

Arda Kural, programda "Nasıl bir ailede büyüdün?", "Babanla ilim dergahına gitmen namaz kılma kararına etki etti mi?", "Sarp Levendoğlu ve Mustafa Altıoklar ile neler yaşadın?" ve "Seni sektörden uzaklaştıran ne oldu?" sorularına da cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Sarp Levendoğlu, Arda Kural, Youtube, Magazin, Haberler

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