Arda Kural çocukluk yıllarını anlattı: Annem, başka bir erkeği babamdan üstün gördü

Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı ekranlardan uzak kalan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Kural, anne ile babasının ayrılık kararından, oyunculuğa başlama serüveninden günümüze kadar yaşadıklarından bahsetti.

Arda Kural, programda "Nasıl bir ailede büyüdün?", "Babanla ilim dergahına gitmen namaz kılma kararına etki etti mi?", "Sarp Levendoğlu ve Mustafa Altıoklar ile neler yaşadın?" ve "Seni sektörden uzaklaştıran ne oldu?" sorularına da cevap verdi.