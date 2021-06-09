Arbalet (Tatar Yayı) nedir? Arbalet ne demektir?

Arbalet gündelik hayatımızda çok sık duymadığımız ancak tarihi savaş konuları ve oyunlarda karşımıza çıkabilecek bir terimdir. İnternette birçok kişi arbaletin ne olduğu ile ilgili araştırma yaparken "Arbalet nedir? Arbalet ne demektir?" gibi soruları aratmaktadır. Arbalet ile ilgili bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Arbalet gündelik hayatımızda çok sık duymadığımız ancak tarihi savaş konuları ve oyunlarda karşımıza çıkabilecek bir terimdir. İnternette birçok kişi arbaletin ne olduğu ile ilgili araştırma yaparken "Arbalet nedir? Arbalet ne demektir?" gibi soruları aratmaktadır. Arbalet ile ilgili bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

ARBALET NEDİR?

Tatar yayı, kundaklı yay, veya kurmalı yay, ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir uzak mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir.

Türkçede Tatar yayı denilmesinin nedeni; bu yayın anavatanı olan Çin'den Orta Asya Türklerine geçmesi ve bu şekilde Kırım Hanlığı'na ulaşmış olmasıdır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Kırım Hanlığının emrindeki Tatar akıncıları tarafından Osmanlı ordusu içinde kullanılıp yaygınlaştırılması Tatar yayı olarak tanınmasına sebep olmuştur. Yayı germek için küçük bir vinç mekanizması kullanılmasından ötürü kurmalı yay terimi de kullanılır.