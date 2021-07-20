Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde ülkemize yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de 73 Afgan göçmen yakalanmıştı.

İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.

113 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

73 GÖÇMEN DAHA YAKALANMIŞTI

Birkaç gün önce de Van'ın Erciş ilçesindeki 2 farklı bölgede, Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalanmıştı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.Ç. ise mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul