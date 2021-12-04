Arazide parçalanmış cesedi bulunan Mehmet'in ölümünde 7 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir bölümü hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Mehmet Beraat Kağanarslan'ın (26) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olayın ardından şüphelilerden birinin cinayete kurban gittiği, 1 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15- 20 gündür arazide olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.