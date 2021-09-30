'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma kararına belediye önünde tepki gösteren, polisin müdahalesi sırasında ise binaya taş attığı tespit edilip gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde arazi toplulaştırma kararına belediye önünde tepki gösteren, polisin müdahalesi sırasında ise binaya taş attığı tespit edilip gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde, arazi toplulaştırma kararına tepki gösteren bir grup, 27 Eylül'de belediye önünde toplandı. Bazı kişiler, traktörleri ile yolu trafiğe kapattı. Dağılmayan gruba uyarı yapan polis, daha sonra kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada bazı eylemciler, belediye binasına taş atıp camlarını kırdı. Taş atanların tespiti için ise çalışma başlatıldı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada belediye binasına taş attığı tespit edilen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden İsmail Bayrak ve Ömür Öztürk tutuklandı, diğer 6 kişi ise serbest bırakıldı.


'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Arazi toplulaştırma' eyleminde belediye binasına taş atan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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