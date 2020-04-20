Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
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Kenan Topçu, Çaycuma, 3. Sayfa, Güncel

Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü

Zonguldak'da 2 kardeşin arazi meselesi yüzünden tartışması kanlı bitti. Kavgaya dönen olayda kardeşlerden biri; kardeşini ve yeğenini silahla öldürürken, yengesini ise yaraladı.

20.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:41
Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Kenan Topçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi ile tartıştı. Kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'yu silahla öldürüren Kenan Kopçu, yengesini ise ağır yaralandı.

KARDEŞİNİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu; kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti. İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kardeşi ve yeğenini öldüren Kenan Topçu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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