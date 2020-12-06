Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
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Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler

06.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:47
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin arazi aracıyla üzerinden geçtiği kum zambakları zarar gördü.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin arazi aracıyla üzerinden geçtiği kum zambakları zarar gördü. Kaş ilçesinde ise birinci derece doğal sit alanı olan Yeşilgöl'e arazi aracıyla girilmesi tepkiye neden oldu.

Demre'nin Sülüklü Plajı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerden kum zambakları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Sülüklü kumsalına arazi araçları ile girip tur atan kişi veya kişiler, kum zambaklarını ezdi. Doğaseverler kum zambaklarına zarar verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan kum zambaklarını koparan veya zarar verene 73 bin 747 TL idari para cezası uygulanıyor.

YEŞİLGÖL'E ARAZİ ARACIYLA GİRDİLER

Kaş'a bağlı Türkiye'nin en güzel üç yaylasından biri olan Gömbe Yaylası'nda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, yabancı plakalı bir arazi aracı ile 1800 rakımdaki doğa harikası Yeşilgöl'e girdi. 1998 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen göle arazi aracı ile girenlere bölgede yaşayan doğaseverler tepki gösterdi.


Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler
Arazi aracıyla kum zambaklarına zarar verip, sit alanı göle girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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