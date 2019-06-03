Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

MALATYA'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Ümit Kartal (50) kaldırıldığı hastanede öldü. Şüpheli 2 akrabası gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez ilçe Yeşilyurt'a bağı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin K., akrabaları Ümit Kartal ile tartıştı. Tartışma sırasında iki kardeş Ümit Kartal'a sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Ümit Kartal, yakınları tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisine alınan Ümit Kartal, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kartal'ın ölümüne yol açan akrabaları Tayfur ve İzzettin K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA