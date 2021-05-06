Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
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Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesi İgnebey köyünde meydana geldi. Akraba ve komşu olan Halil Y. (52) ve oğlu M.Y. (16) ve Rıza Y. (48) ile oğlu Kadir Y. (23) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Halil Y. evinden aldığı silahla baba ve oğlunun üzerine 4 el ateş etti. 23 yaşındaki Kadir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, babası Rıza Y. ise ağır yaralandı. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yaralanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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