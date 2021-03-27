Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği bildirildi.

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği bildirildi.

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 23:34:39. #1.16#
title