Araştırma: Selfie çekerek tansiyon ölçmek mümkün olacak

07.08.2019 21:27

Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile selfie video çekerek tansiyon ölçmek mümkün olacak.

Transdermal optik görüntüleme adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar, akıllı telefonla iki dakikalık video çekerek 1.328 yetişkinin tansiyonunu ölçtüler. Standart tansiyon ölçüm cihazları ile karşılaştırılan sonuçların üç tür kan basıncında yüzde 95 ila 96 oranında doğru sonuç verdiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle