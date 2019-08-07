Araştırma: Selfie çekerek tansiyon ölçmek mümkün olacak
Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile selfie video çekerek tansiyon ölçmek mümkün olacak. Yüz derisinin yarı saydam özelliğinden faydalanan bilim insanları transdermal görüntüleme teknolojisi kullanarak yüzde 95 ila 96 arasında doğruluk payıyla tansiyon ölçmeyi başardı.
Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile selfie video çekerek tansiyon ölçmek mümkün olacak.
Transdermal optik görüntüleme adı verilen bir teknolojiyi kullanan araştırmacılar, akıllı telefonla iki dakikalık video çekerek 1.328 yetişkinin tansiyonunu ölçtüler. Standart tansiyon ölçüm cihazları ile karşılaştırılan sonuçların üç tür kan basıncında yüzde 95 ila 96 oranında doğru sonuç verdiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle