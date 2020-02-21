Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket
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Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket

Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Karabayır ve Öğr. Gör. Abdullah Berçin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr.

21.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:11
Araştırma Proje Eğitim Kooperatifinden ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a plaket

Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Karabayır ve Öğr. Gör. Abdullah Berçin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. 'a kooperatife verdiği katkılardan dolayı plaket verdiler. Kendisine verilen plaket sebebiyle mutluluğunu dile getiren Rektör Murat, kooperatif temsilcilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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