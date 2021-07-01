Araştırma: Kovid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor
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Araştırma: Kovid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor

Araştırma: Kovid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sahipleri enfekte olan kedi ve köpeklerde yaygın görüldüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sahipleri enfekte olan kedi ve köpeklerde yaygın görüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hollanda'da Utrecht Üniversitesinden uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan kişilerle aynı evi paylaşan kedi ve köpeklere swap ve kan testleri yaptı.

Çalışma çerçevesinde son 200 gün içinde Kovid-19'a yakalanan kişilerin yaşadığı 196 hanede 310 evcil hayvan test edildi.

Araştırmada 6 kedi ve 7 köpeğin test sonuçları pozitif çıktı, 54 evcil hayvanın da Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği görüldü.

Enfekte olan kedi ve köpeklerin büyük bölümünün belirti göstermediği ya da çok hafif semptomlara sahip olduğu ifade edildi.

Kanada'da Guelph Üniversitesinin yürüttüğü bir başka araştırma da Kovid-19 enfeksiyonunda sahipleriyle aynı yatağı paylaşan kedilerin özellikle risk altında olduğunu ortaya koydu.

Çalışma kapsamında 77 haneden 48 kedi ve 54 köpeğin Kovid-19'a karşı antikor geliştirip geliştirmediklerine bakıldı ve sahiplerine, evcil hayvanlarıyla etkileşim içinde olup olmadıkları soruldu.

Sahipli kedilerin yüzde 67'sinin, köpeklerin de yüzde 43'ünün test sonuçları pozitif çıkarken, o bölgede sahipsiz kedilerde bu oran yüzde 3, köpeklerde yüzde 9 olarak tespit edildi.

Evcil hayvanların dörtte birinde Kovid-19'un iştahın azalması ve nefes almakta zorluk gibi bir belirtisine rastlanırken, sahiplerinin yüzüne yakın yatma olasılığı yüksek kedilerde enfeksiyon riskinin arttığı gözlendi.

Utrecht Üniversitesinden Dr. Els Broens, "Kovid iseniz kediniz ya da köpeğinizle temas kurmaktan, tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi kaçının. Temel endişe hayvanların sağlığı değil ama evcil hayvanların virüsü insan popülasyonuna yeniden sokması." dedi.

Uzmanlar Kovid-19'un evcil hayvandan sahibine geçtiğine dair bugüne kadar kayıt altına alınan bir vaka bulunmadığına da işaret ederken Broens, bu olasılığın yüzde sıfır olduğunu söyleyemeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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