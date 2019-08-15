Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok

15.08.2019 11:17

Almanya'da yapılan bir araştırma çoklu görevlerde kadınların erkeklerden daha iyi olduğu kanısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoklu görevlerde kadınlar ve erkekler arasında fark yok.Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, aynı anda birkaç görevi yerine getirme konusunda kadınların erkeklerden daha iyi olmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya 48 erkek ve 48 kadın katılımcı katkı sağladı. Katılımcılara rakamlar ve harflerden oluşan görevler verildi. Deneklerden, ekranda karşılarına çıkan sesli ve sessiz harflerle, tek ve çift sayıları ayırması istendi. Deney sırasında bazen katılımcılardan iki görevi aynı anda gerçekleştirmesi talep edildi. Bazen ise bir görevi bırakarak, hızlıca diğerine geçmesi talep edildi.

Araştırma sonucunda bazı görevleri kadınların daha iyi yaptığı, bazılarında ise erkeklerin daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Araştırma ekibine liderlik eden Aachen Üniversitesi'nden Patricia Hirsch iki görevi aynı anda yerine getirmesi istendiğinde kadınların da erkeklerin de daha yavaş çalıştığını ve daha fazla hata yaptığını söylüyor. Plos One adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekip, kadınlar ve erkekler arasında bir fark olmadığını düşünüyor. Ekip, "Sonuçlarımız kadınların çoklu görevleri yerine getirme konusunda erkeklerden daha iyi olduğu yönündeki yaygın kanıyı doğrulamıyor" diyor. Ancak ekip, tek bir deneyin tüm çoklu görev becerisini sergilemek için yeterli olmayacağına da dikkat çekiyor.

"Evrimsel açıklaması yok" Araştırmaya katkı sağlayan uzmanlar arasında yer alan Zürih Üniversitesi'nden nöropsikolog Lutz Jaencke da cinsiyetler arasında çoklu görev becerisi alanında farklılık olmasının evrimsel açıdan mantıklı olmadığını düşünüyor.

Jaencke, "Homosapiens kadının çoklu görevleri yerine getirme konusunda 150 bin yıl önce daha iyi programlanması için genetik açıdan bir neden bulunmuyor. Bu tamamen mantıksız" değerlendirmesini yapıyor. İnsan beyninin tek bir işe odaklanmak üzere tasarlandığını söyleyen Jaenke, "Çoklu görevler biz insanların çok başarısız olduğu bir şey. İnsan beyni gerekli bilgi akışını sağlamak için gereksiz bilgiyi bastırır" diyor.

dpa/ÖA,JD

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