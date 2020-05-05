Araştırma: Almanya'da Covid-19 bulaşanların gerçek sayısı, açıklanan vakalardan 10 kat fazla

Araştırmacılar bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğunu tespit etti.

Bir çok ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının gerçek sayıyı yansıtmadığına yönelik araştırma ve analizlere Almanya da eklendi. Buna göre Almanya'da Covid-19 bulaşanların gerçek sayısı açıklanan vaka sayının 10 katı olabilir. Bonn Üniversitesi'nde yapılan araştırma bir köydeki vakaların ayrıntılı incelenmesiyle oluşturulan modele dayanıyor.

Araştırmacılar Hendrik Streeck ve Gunther Hartmann, Almanya'da Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Hollanda sınırında Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde yaklaşık 919 kişiyle görüştü. Araştırmacılar bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğunu tespit etti. Streeck ve Hartmann'ın tahminlerine göre Covid-19 bulaşan insan sayısı açıklanan vaka sayısından 10 kat fazla olabilir. Euronews.com'da Görüntüle