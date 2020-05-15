Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı
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Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı

Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı Erzurum'un Horasan ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü Aras Nehri'nde kaybolan Recep Akın'ı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı
15.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:20

Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde dün akşam saatlerinde düştüğü Aras Nehri'nde kaybolan Recep Akın'ı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Horasan ilçesi Akçataş Mahallesi Çukurlar mevkiinde hayvanlarının yönünü çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehri'ne düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla nehir kenarında bulunan çalılara tutulup kurtulurken Recep Akın ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından dün akşam saatlerinden itibaren AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalardan sonuç alınamazken bugün havanın aydınlanması ile arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Aras nehrinde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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