Aras Bulut İynemli Ve Nisa Sofiya Aksongur seyirciyi gözyaşlarına boğacak

19.09.2019 17:07

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda hem televizyon hem de beyazperdede birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı, Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur dışında İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip '7. Koğuştaki Mucize' filminin tanıtımları seyirciyi daha filmi görmeden duygulandırdı. Sosyal medyadan oldukça fazla yorum alan filmde baba kız Memo ve Ova'nın karşılıklı sahneleri izleyenlerin boğazında büyük bir yumru oluşturuyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE İZLEYENLERİ ESKİ GÜNLERE GÖTÜRECEK

80'li yıllarda geçen filmde aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadele anlatılırken, hikayede yer alan elma şekeri yapma sahnesi ile 23 Nisan geçit töreni izleyenleri eski günlere götürecek. Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Celile Toyon'un birlikte elma şekeri yapma sahnelerinin çekimlerinde keyifli anlar yaşandı.

Kaynak: Bültenler