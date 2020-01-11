Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş'ın Çukur'a katılacağı iddialarına yanıt verdi

11.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:31

Söz dizisinde gösterdiği başarılı performansın ardından son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın, 'Çivi' karakteri ile Çukur dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edilmişti. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da 'Yamaç' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli, söz konusu iddialara yanıt verdi.

"BİZ DE HABERLERDEN GÖRDÜK"

Oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy'de görüntülendi. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan İynemli, oyuncu Tolga Sarıtaş'ın adını duyunca gösterdiği tepkiyle dikkatleri çekti. Tolga Sarıtaş'ın Çukur dizisine katılacağı iddiası sorulunca İynemli, "Onları biz de haberlerden gördük" diyerek soğuk bir cevap verdi.

İZLEYİCİ YENİ İSİMLER BEKLİYORDU

Son olarak diziden ayrılan ve Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran'dan sonra izleyici diziye yeni isimlerin katılmasını bekliyordu. Diziye Nejat İşler, Çağatay karakteri ile katıldı.