Arapgir'in "pohmut"u ile "manusa dokuması" coğrafi işaret aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arapgir'in "pohmut"u ile "manusa dokuması" coğrafi işaret aldı

AA, Yeter Erdine - Güncel
 - Güncelleme:
Arapgir'in

Malatya'nın Arapgir ilçesine özgü lezzetlerden "pohmut" ile "manusa dokuması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arapgir ilçesine özgü lezzetlerden "pohmut" ile "manusa dokuması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurutulmuş dut, badem, ceviz ile kayısı çekirdeği kullanılarak hazırlanan "pohmut" ve "manusa dokuması" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, şunları kaydetti:

"Arapgir'e yeni iki coğrafi işaretli ürün kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Arapgir köhnü üzümü, mor reyhanı, dolaması ve tandır kebabında olduğu gibi coğrafi işaret tescili sonrasında Arapgir pohmutu ve manusa dokumasının da ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun."

AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya, Patent, Ceviz, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title