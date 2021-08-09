Arapgir'e atık su arıtma tesisi inşa ediliyor
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Arapgir'e atık su arıtma tesisi inşa ediliyor

Arapgir'e atık su arıtma tesisi inşa ediliyor
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce Arapgir ilçesine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce Arapgir ilçesine ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden arıtma tesisini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüfenkci, Arapgir'in kanalizasyon sularının arıtılarak doğaya kazandırılmasının önemine işaret ederek, tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gürkan ise atık su arıtma tesisinin fiziksel olarak yüzde 70 oranında tamamlandığını aktardı.

Çevre düzenlemeleriyle en kısa zamanda tesisin tamamlanacağını belirten Gürkan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren asfaltsız yol, susuz bir ev dahi kalmayacak demiştik. Akarsulara atık suların karışmaması için de gerekli çalışmaların talimatını vermiştik. Netice itibariyle 12 arıtma tesisi ihalesi yaptık. Arapgir'e inşa ettiğimiz tesisin maliyeti 15 milyon liradır. Bu tesisimizle Arapgir'in gelecek 100 yılını garanti altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da ilçeye yapılan altyapı yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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