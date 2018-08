Arapgir'de Sodes Projeleri Plaket Töreni Düzenlendi

Arapgir Belediyesi Proje ve AR-GE Birimi tarafından SODES'e yapılan projelerin kabul edilmesiyle yaklaşık 8 ay boyunca sürdürülen projelerde kapanış programı düzenlendi.

'Bakırımla Gümüşümü Nakşettim, Sedefimin Üstüne Arapgir'i İşledim' ve 'Arapgir Musiki Evi ve Çocuk Belediyesi' projelerinin kapanış programı gerçekleştirildi. Program Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, Arapgir Halk Eğitim Müdürü Hasan Yakut, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konuşan İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Arapgir'de yapılan tüm çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirterek Arapgir'in proje konusunda öncelikli olduğunu söyledi. Toman, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun Arapgir için defalarca İşkur'a proje başvurusunda bulunduğunu ve her seferinde ilçe için daha çok alımın yapılmasını istediğini ifade ederek sürekli olarak daha fazla proje talep ettiğini belirtti. Toman, SODES Projeleriyle de meslek edindirme konusunda Arapgir Belediyesi'nin ne kadar istekli ve etkili olduğunu bir kez daha iyi anladıklarını söyledi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise yapılan projelerin istihdam için ne kadar önemli olduğuna değinerek, "Şimdi yaptığımız bu kapanış programına ulaşan tüm kursiyerlerimiz birer sanat ve zanaat ustası haline geldiler. Yaptıkları ürünler şu an bölgemizde yapılan benzer projelerden, ortaya çıkan ürünlerden kat be kat üstün durumda. Kursiyerlerimizin her birinin emeğini tebrik ediyorum. Programımız bir kapanış değil aslında onların hayatında bir başlangıç, bizlerinse projelerimize yenilerini ekleyebilmemiz, bu çalışmaları arttırabilmemiz ve Arapgir'i daha fazla alanda alanının en iyisi yapabilmemiz için fırsat kapıları anlamını taşıyor" şeklinde konuştu. Arapgirli Kadınlar Derneği (ARKAD) Başkanı Nilüfer Cömertoğlu ise yaptığı konuşmada, kurslara katılarak sertifika almaya hak kazanan, işin adeta ustası haline gelen kadınlarla gurur duyduğunu belirterek, bu projelerde emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Kursiyerleri tek tek tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Bakır, Sedef, Gümüş, Seramik işleme ile yöresel müzik eğitimine katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Ardından Arapgir Musiki Evi sanatçılarının ve kursiyerlerinin yöresel müziği dinletildi. Programın sonunda misafirlere fuaiye ve sergi salonunda ikramda bulunuldu. - MALATYA