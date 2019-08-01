Arap Yarım Adasına yatırım fırsatları

Dijital Dünyanın Enleri ödül töreni ve Türk&Azerbaycan Kardeşlik ödül töreninde "Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını" ödülünü alan Sevgi Eren; "İlk geldiğimde asıl mesleğim olan Pırlanta ekspertizliği yaparken, buradaki sektördeki boşlukları iyi gözlemleyip, bu işimin yanı sıra tekstil, PR, ünlülerin menajerliği, organizasyon işlerine çok hızlı bir şekilde büyük yatırımlar yapmaya başladım. Birçok firma ülkeye gelip birşeyler satayım, uluslararası pazarda bende yer alayım diyor fakat bunun için yeterli donanımları olmadıkları için geri dönüyorlar. Uluslararası bir pazara girmek için araştırmacı gözlemci, İngilizcenizin, ticari bilginizin ve maddi gücünüzün olmazsa olmazı vizyonunuzun geniş olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesinin bile eksik olması sizin başarılı olmanızı etkilemektedir. Her şey eksiksiz olsa bile PR çok önemli eğer PR yapmak için bütçeniz veya vizyonunuz yoksa, o zaman ya yerinizde sayarsınız yada başarılı olamazsınız. Bizim Türk firmalarındaki eksiklik PR için verilen parayı çöpe atmış gibi görüyorlar, o yüzden birkaç yıl içerisinde başarısız olup, geri dönen firma inanılmaz çok. Dünya markalarının yıllık bütçelerinin 3'de biri PR bütçesi olarak ayrılıyor burada, zaten bu tarz girişim yapmak isteyenlere de kendi markamızla hiçbir ücret almadan pazarda yeri, yapması gerekenler ve benzeri konularda danışmanlık yapıyoruz."