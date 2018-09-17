Arap Ülkeleri, Etiyopya-Eritre Barış Anlaşmasından Memnun

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını memnuniyetle karşıladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğin tesisi için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Etiyopya ve Eritre liderlerine tebrik mesajı göndererek, anlaşmanın imzalanmasından memnuniyet duyduğunu iletti.



Şeyh Sabah, bu anlaşmanın iki ülke arasında ilişkileri güçlendireceğini, Afrika Boynuzu'nda barışın yayılmasını sağlayacağını ifade etti.



Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, iki ülke arasındaki barış anlaşması memnuniyetle karşılanarak, bunun söz konusu iki ülke başta olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrarın tesisinde, işbirliğinin kurulmasında olumlu bir adım olduğu aktarıldı.



İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ise yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın teşkilat üyesi ülkelerin tamamının yararına olduğunu belirtti, Suudi Arabistan'ın da bu konudaki rolünden övgüyle bahsetti.



Useymin, Etiyopya ve Eritre'ye uzlaşıda yeni bir sayfaya başlama çağrısında bulundu.



Arap Parlamentosu Başkanı Meşal es-Silmi de yaptığı açıklamada anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde kentinde bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, dün barış anlaşması imzalamıştı.

İmza törenine BM Genel Sekreteri Guterres'in yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da katılmıştı.



Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.