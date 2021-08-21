Arap Topluluğu Birliği üyeleri kan bağışında bulundu
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Arap Topluluğu Birliği üyeleri kan bağışında bulundu

Arap Topluluğu Birliği üyeleri kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Arap Topluluğu Birliği ve Arap sivil toplum kuruluşları üyeleri kan bağışında bulundu.

Arap Topluluğu Birliği ve Arap sivil toplum kuruluşları üyeleri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen "Kanından bir damla, bir can kurtarır" temalı kampanyaya destek olan katılımcılar, Esenyurt Meydanı'nda kan verdi.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu, Fatih ve Şirinevler'den sonra üçüncü kan bağışı kampanyasını Esenyurt'ta yaptıklarını söyledi.

Zekioğlu, "Arap ve Türk insanları olarak kanımız bir ve tek ümmetiz. Bazı söylemler var 'Arap ve mülteci istemiyoruz.' diye. Buradaki insanlar, biz, kanımızı, canımızı vermeye hazırız. Buradaki insanlar 'Kanımız canımız Türkiye'ye feda olsun.' diyor. Bu tür kampanyalar bizi birleştiriyor. İnsanlık kazansın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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