Arap İş Adamları Havza'yı Gezdi

Samsun'da yatırım yapmayı planlayan Arap iş adamları, Havza'da incelemede bulundu.

Samsunlu iş adamı İbrahim Yılmaz tarafından bölgeye davet edilen Arap iş adamları, Samsun merkez ve ilçelerinde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

Havza'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yaptırılan Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Uygulama Oteli'ni gezen heyet, termal turizm hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yatırım gelmesinin önünü açmak ve istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Ortadoğulu iş adamlarımızla 25 kadar proje üzerinde mutabakata vardık. Ön anlaşmaları imzaladık. İnşallah Havza ve Kavak'a 2 fabrika, Havza'da da hizmet sektöründe bir yatırım yapmayı planlamaktayız. Yatırım yapılacak yerlerde inceleme gezilerimize başladık. Gayemiz mülk satmak değil, yatırım yapmalarını sağlayarak bölgemizi kalkındırmak." dedi.