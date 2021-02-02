Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

02.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:46
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarıyla dere kenarında oyun oynarken düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuğun yardımına dere kenarındaki serada çalışan kadınlar koştu.

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarıyla dere kenarında oyun oynarken düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuğun yardımına dere kenarındaki serada çalışan kadınlar koştu. Kadınların yardım çığlığını duyan bir mahalle sakini, dereye atlayarak çocuğu baygın halde çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 14.00'te Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Musa Özkaraca, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte dere kenarında oyun oynuyordu. Bu sırada dereye düşen küçük çocuk, akıntıya kapılarak bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının bağırarak yardım istemesi üzerine dere kenarında seracılık yapan Hayriye Ergün ve arkadaşı talihsiz çocuğun yardımına koştu. Çocuğun baygın bir şekilde derede sürüklendiğini gören kadınlar dereye inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yardıma koşan Atıf Akkol isimli mahalle sakini dereye atlayarak, çocuğu kucağına alarak dereden çıkardı. Baygın bir halde olan 4 yaşındaki Musa Özkaraca, daha sonra mahalle sakinlerinin yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Buradaki ilk müdahalesinin ardından 4 yaşındaki çocuk, Başahşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.


- İstanbul
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı
Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Defne Samyeli Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Okan Buruk Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:46:10. #1.15#
title