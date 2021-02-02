Aranvutköy'de derede oyun oynarken akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

ARNAVUTKÖY'de arkadaşlarıyla dere kenarında oyun oynarken düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuğun yardımına dere kenarındaki serada çalışan kadınlar koştu. Kadınların yardım çığlığını duyan bir mahalle sakini, dereye atlayarak çocuğu baygın halde çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 14.00'te Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Musa Özkaraca, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte dere kenarında oyun oynuyordu. Bu sırada dereye düşen küçük çocuk, akıntıya kapılarak bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının bağırarak yardım istemesi üzerine dere kenarında seracılık yapan Hayriye Ergün ve arkadaşı talihsiz çocuğun yardımına koştu. Çocuğun baygın bir şekilde derede sürüklendiğini gören kadınlar dereye inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Yardıma koşan Atıf Akkol isimli mahalle sakini dereye atlayarak, çocuğu kucağına alarak dereden çıkardı. Baygın bir halde olan 4 yaşındaki Musa Özkaraca, daha sonra mahalle sakinlerinin yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Buradaki ilk müdahalesinin ardından 4 yaşındaki çocuk, Başahşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı