Aranması olan 18 şahıs yakalandı
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Aranması olan 18 şahıs yakalandı

Aranması olan 18 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malatya'da haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler çalışmalarını il genelinde aralıksız sürdürüyor. İl genelinde haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 18 kişi, 16- 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Şahıslar, ekipler tarafından adli mercilere teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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