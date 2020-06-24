Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
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Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor

Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor Bursa'da 3 gün aranan genç kızı arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma köpeği tepki verdi derenin yolu değiştiriliyor.

24.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:42

Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor

BURSA - Bursa'da 3 gün aranan genç kızı arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma köpeği tepki verdi derenin yolu değiştiriliyor.

Kestel ilçesi Narlıdere köyü mevkinde 3 gün önce yaşanan sel felaketinde kaybolan genç kızı arama çalışmalarında arama kurtarma köpeğinin 2 kişinin cesedinin bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine suyun yolu değiştirilerek arama çalışması yapılıyor.

Azgın sel sularına kapılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD, JAK ve belediye ekiplerinin dışında çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden oluşan 161 kişinin katıldığı arama çalışmalarında, vadi kenarları, kayaların altlarını arayan ekipler sel nedeniyle oluşan çamurların içinde de kayıp genç kızı bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar esnasında 2 kişinin cesedinin bulunduğu kanyondaki dere kenarında arama kurtarma köpeğinin tepkime vermesi üzerine bu bölgede çalışmalara hız verildi. Ekipler köpeğin tepkime verdiği bölgede bulunan toprağı boşaltmak için derenin suyunun yolunun değiştirerek bölgedeki toprağı boşaltmaya çalışıyor.

Arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor

Kaynak: İHA

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