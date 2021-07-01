Aralık İlçesi Rüzgâr Erozyonu Sahası Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Aralık İlçesi Rüzgâr Erozyonu Sahası Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Aralık İlçesi Rüzgâr Erozyonu Sahası Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali H. Engin Sarıibrahim Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aralık ilçesi rüzgar erozyonu sahasında gerçekleştirilen arazi incelemesi sonrasında ilgili kurumların yapabileceği faaliyetler ele alındı.

Vali H. Engin Sarıibrahim Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aralık ilçesi rüzgar erozyonu sahasında gerçekleştirilen arazi incelemesi sonrasında ilgili kurumların yapabileceği faaliyetler ele alındı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Fidan, Orman Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Aralık Kaymakamı katıldı.

Kaynak: Habermetre

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