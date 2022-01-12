Aralık 2021'de PS4 ve PS5'te en çok indirilen oyunlar açıklandı! Among Us zirvede
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PlayStation'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aralık 2021'de PlayStation 4 ve PlayStation 5'te en çok indirilen oyunun Among Us olduğunu açıkladı.
2021 yılı boyunca PlayStation Store'dan en çok tercih edilen oyunların listesi açıklandı. Açıklanan listede her iki Sony konsolunda da Among Us birinci sırada yer alıyor. Aralık 2021 tarihi boyunca Amerika, Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen 20 oyunun listesi paylaşıldı.
İşte PlayStation 4 ve PlayStation 5'te en çok indirilen 20 oyun…
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- Among Us
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Vanguard
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- NBA 2K22
- Madden NFL 22
- Battlefield 2042
- Assassin's Creed Valhalla
- Kena: Bridge of Spirits
- It Takes Two
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Deathloop
- Mortal Kombat 11
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- NHL 22
- Back 4 Blood
- Among Us
- Call of Duty: Vanguard
- Grand Theft Auto V
- Madden NFL 22
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition
- NBA 2K22
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Minecraft
- FIFA 22
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- Red Dead Redemption 2
- Battlefield 2042
- Jump Force
- Call of Duty: Modern Warfare
- theHunter: Call of the Wild
- ARK: Survival Evolved
- UFC 4
- Mortal Kombat 11
- God of War
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- F1 2021
- Kena: Bridge of Spirits
- It Takes Two
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Battlefield 2042
- Far Cry 6
- Assassin's Creed Valhalla
- NBA 2K22
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Farming Simulator 22
- Resident Evil Village
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Tom Clancy's Raınbow Six Siege
- Deathloop
- Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
- Among Us
- FIFA 22
- Call of Duty: Vanguard
- Grand Theft Auto V
- Marvel's Spider-Man
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Minecraft
- F1 2021
- Gran Turismo Sport
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Assassin's Creed Odyssey
- Need for Speed Heat
- Farming Simulator 22
- Red Dead Redemption 2
- WRC 6 FIA World Rally Championship
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- NBA 2K22
- ARK: Survival Evolved
- Jump Force
- Assassin's Creed Valhalla
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