Aralık 2021'de PS4 ve PS5'te en çok indirilen oyunlar açıklandı! Among Us zirvede

2021 yılı boyunca PlayStation Store'dan en çok tercih edilen oyunların listesi açıklandı. Açıklanan listede her iki Sony konsolunda da Among Us birinci sırada yer alıyor. Aralık 2021 tarihi boyunca Amerika, Kanada ve Avrupa'da en çok indirilen 20 oyunun listesi paylaşıldı.

İşte PlayStation 4 ve PlayStation 5'te en çok indirilen 20 oyun…

ABD VE KANADA'DA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI

Among Us Marvel's Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Five Nights at Freddy's: Security Breach NBA 2K22 Madden NFL 22 Battlefield 2042 Assassin's Creed Valhalla Kena: Bridge of Spirits It Takes Two FIFA 22 Far Cry 6 Marvel's Guardians of the Galaxy Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT Deathloop Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart Star Wars Jedi: Fallen Order NHL 22 Back 4 Blood

ABD VE KANADA'DA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI

Among Us Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Madden NFL 22 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition NBA 2K22 Five Nights at Freddy's: Security Breach Minecraft FIFA 22 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition Red Dead Redemption 2 Battlefield 2042 Jump Force Call of Duty: Modern Warfare theHunter: Call of the Wild ARK: Survival Evolved UFC 4 Mortal Kombat 11 God of War

AVRUPA'DA EN ÇOK İNDİRİLEN PS5 OYUNLARI

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Marvel's Spider-Man: Miles Morales F1 2021 Kena: Bridge of Spirits It Takes Two Five Nights at Freddy's: Security Breach Battlefield 2042 Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla NBA 2K22 Marvel's Guardians of the Galaxy Star Wars Jedi: Fallen Order Farming Simulator 22 Resident Evil Village Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT Tom Clancy's Raınbow Six Siege Deathloop Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

AVRUPA'DA EN ÇOK İNDİRİLEN PS4 OYUNLARI

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Marvel's Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft F1 2021 Gran Turismo Sport Marvel's Spider-Man: Miles Morales Assassin's Creed Odyssey Need for Speed Heat Farming Simulator 22 Red Dead Redemption 2 WRC 6 FIA World Rally Championship Five Nights at Freddy's: Security Breach NBA 2K22 ARK: Survival Evolved Jump Force Assassin's Creed Valhalla

