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Aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki silahlı kavgada öldü, sinir krizi geçiren eşinin o...

Aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki silahlı kavgada öldü, sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu Bursa'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silah konuştu.

18.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:05

Aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki silahlı kavgada öldü, sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu

BURSA - Bursa'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silah konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine gelen hayatını kaybeden kişinin eşi sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup Küçükbalıklı Mahallesi Ali Galip Caddesi'nde karşılaştı. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine T.K. yanındaki silahla 3 el ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ali Kutlu sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada silah kullanan T.K. olay yerinden kaçarken, polis ekipleri T.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin o anları yürek burktu

Polis ekiplerinin telefonla bildirmesi üzerine olay yerine gelen Ali Kutlu'nun eşi, cansız bedenini görünce şok geçirdi. Eşinin öldüğüne inanmayan ve görmek isteyen kadını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki silahlı kavgada öldü, sinir krizi geçiren eşinin o...

Kaynak: İHA

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