Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi
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Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

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Aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da olduğu 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li ve HDP'li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyona sevk edilen diğer fezlekeler ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında düzenlen fezlekeler oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 7 parti yöneticisi için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin, hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü için olduğu öğrenildi.

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